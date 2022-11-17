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30 минут назад

В России начался дефицит запчастей для смартфонов Xiaomi

Ferra.ru

Журналисты обнаружили, что в российских сервисных центрах не хватает запчастей для смартфонов Xiaomi. В некоторых московских центрах предупреждают об ожидании до 40 дней, а в петербургских — до двух недель.

В России начался дефицит запчастей для смартфонов Xiaomi
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что Xiaomi, как производитель-дискаунтер, регулярно изменяет свои форматы присутствия на российском рынке, чтобы удерживать цены на смартфоны и другие гаджеты выгодными.

В 2022 году компания передала маркетинг, закупки, ремонт в руки партнёров. Проблема в том, что рыночная доля бренда с тех пор значительно выросла, поэтому партнёры не успели перестроиться под работу со столь большим сегментом рынка. В связи с этим сервисные центры переживают дефицит компонентов. Вероятно, они смогут побороть «болезнь» к февралю, а до тех пор будет ощущаться нехватка из-за перегруженной ноябрьскими и предновогодними распродажами логистики.

По словам Харитонова, меньше всего подвержены дефициту разъёмы, аккумуляторы, камеры и динамики, так как эти детали унифицированы.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru

Дисплейные модули и системные платы также бывают взаимозаменяемыми в различных моделях Xiaomi, Redmi и Poco, но уже реже. А вот корпусы даже у одинаковых моделей (Xiaomi зачастую выпускает одинаковые смартфоны под именами Redmi и Poco, но в разном дизайне), но официальные сервисные центры любых брендов, как правило, держат в наличии корпусы только на модельный ряд смартфонов за последние два года. Связано это с тем, что два года — средний срок владения смартфонами в РФ. Корпусы на давно снятые с конвейера смартфоны в СЦ поставляют под заказ из Китая.

Наука и техника,Евгений Харитонов,
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