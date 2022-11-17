В России начался дефицит запчастей для смартфонов Xiaomi

Дисплейные модули и системные платы также бывают взаимозаменяемыми в различных моделях Xiaomi, Redmi и Poco, но уже реже. А вот корпусы даже у одинаковых моделей (Xiaomi зачастую выпускает одинаковые смартфоны под именами Redmi и Poco, но в разном дизайне), но официальные сервисные центры любых брендов, как правило, держат в наличии корпусы только на модельный ряд смартфонов за последние два года. Связано это с тем, что два года — средний срок владения смартфонами в РФ. Корпусы на давно снятые с конвейера смартфоны в СЦ поставляют под заказ из Китая.