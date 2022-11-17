NASA: к 2050 году уровень моря у берегов США поднимется на 30 см

Согласно новому исследованию американского космического агентства (NASA), к 2050 году средний уровень моря на большинстве береговых линий США может подняться на 30 см. Сильнее всего пострадает побережье Мексиканского залива и юго-восток страны.

Фото: Plus-one.ru Plus-one.ru

Исследователи сделали такие выводы на основе анализа спутниковых данных, собранных за последние три десятилетия. Ученые призывают жителей прибрежных зон подготовиться к наводнениям.

Уровень мирового океана повышался на протяжении десятилетий из-за потепления климата. Для своего исследования американское космическое агентство использовало измерения, проведенные с помощью сети спутников, наряду с наблюдениями за датчиками приливов.

Результаты, полученные командой NASA, подтверждают более ранние заявления экспертов. Однако во всех этих прогнозах присутствует неопределенность, которая является результатом целого ряда факторов, включая воздействие штормов, изменчивость климата и естественное опускание или смещение земной поверхности вдоль различных частей побережья, передает The Daily Mail.

«Ключевым выводом является то, что повышение уровня моря вдоль побережья США ускоряется в течение последних трех десятилетий», — рассказал Бен Хэмлингтон, руководитель группы по изменению уровня моря NASA и соавтор нового исследования.

Он сообщил, что климатологи пытались уточнить оценки уровня моря для краткосрочного планирования жизни сообществ, проживающих на побережье.