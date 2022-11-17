В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

NASA: к 2050 году уровень моря у берегов США поднимется на 30 см

+1

Согласно новому исследованию американского космического агентства (NASA), к 2050 году средний уровень моря на большинстве береговых линий США может подняться на 30 см. Сильнее всего пострадает побережье Мексиканского залива и юго-восток страны.

NASA: к 2050 году уровень моря у берегов США поднимется на 30 см
Фото: Plus-one.ruPlus-one.ru

Исследователи сделали такие выводы на основе анализа спутниковых данных, собранных за последние три десятилетия. Ученые призывают жителей прибрежных зон подготовиться к наводнениям.

Уровень мирового океана повышался на протяжении десятилетий из-за потепления климата. Для своего исследования американское космическое агентство использовало измерения, проведенные с помощью сети спутников, наряду с наблюдениями за датчиками приливов.

Результаты, полученные командой NASA, подтверждают более ранние заявления экспертов. Однако во всех этих прогнозах присутствует неопределенность, которая является результатом целого ряда факторов, включая воздействие штормов, изменчивость климата и естественное опускание или смещение земной поверхности вдоль различных частей побережья, передает The Daily Mail.

«Ключевым выводом является то, что повышение уровня моря вдоль побережья США ускоряется в течение последних трех десятилетий», — рассказал Бен Хэмлингтон, руководитель группы по изменению уровня моря NASA и соавтор нового исследования.

Он сообщил, что климатологи пытались уточнить оценки уровня моря для краткосрочного планирования жизни сообществ, проживающих на побережье.

Как рассказывал ранее Plus-one.ru, примерно 30% знаменитых ледников из списка мирового наследия ЮНЕСКО растают к 2050 году. Сейчас они теряют 58 млрд льда ежегодно. Этот объем эквивалентен всей воде, которую потребляют жители Франции и Испании за год. Разрушение ледников вызвано изменением климата. Они дают 5% прироста глобального уровня моря.

Наука и техника,ЮНЕСКО,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители