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37 минут назад

Ученые заподозрили, что корабли разносят смертельную для кораллов болезнь

Газета.Ru

Корабли могут распространять смертельную болезнь кораллов по побережью Флориды и Карибскому бассейну. Статья об этом опубликована в Scientific Reports.

Корабли могут распространять смертельную для кораллов болезнь
Фото: UnsplashUnsplash

Болезнь потери ткани каменистых кораллов — заболевание, обнаруженное сравнительно недавно, в 2014 году неподалеку от Майями. Из-за этой инфекции кораллы могут потерять до 60% ткани и погибнуть, и это заболевание поражает по меньшей мере 20 видов этих полипов. Эта инфекция распространяется через воду, но скорость и площадь распространения слишком велика, чтобы объяснить ее одними лишь течениями.

«Вспышки в очень отдаленных местах предполагают, что переносу болезни способствовали другие средства, помимо океанских течений, например, балластная вода судов», — поясняет Майкл Студиван из Массачусетского университета.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели симуляцию заражения полипов балластной водой — одна из них содержала патоген, другую обработали УФ-излучением. В течение шести недель исследователи наблюдали за появлением поражений и смертностью, чтобы определить количество кораллов, которые заболели, а также влияние на это УФ-обеззараживания. Во втором эксперименте авторы работы наблюдали за развитием патогена в цистерне в течение многих дней, чтобы проверить, могут ли микроорганизмы выжить в условиях трюма.

Результаты показывают, что корабли действительно разносят болезнь потери ткани каменистых кораллов и могут вскоре заразить кораллы Тихого океана. В связи с этим ученые предлагают меры по борьбе с этим — например, обеззараживать балластную воду корабля.

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