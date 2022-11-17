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46 минут назад

Уникальный метеорит подтвердил гипотезу о происхождении воды на Земле

Никита Бородкин

Уникальный метеорит, который упал на землю 28 февраля 2021 года в окрестностях английского города Уинчкомб, подтвердил гипотезу об астероидном происхождении воды на земле. Как пишет Naked Science, ученые нашли его обломки почти сразу после приземления — небесное тело оказалось богато водой, содержащей те же пропорции изотопов, что и вода на Земле.

Уникальный метеорит подтвердил гипотезу о происхождении воды на Земле
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вопрос о том, откуда на планете взялось столько воды, пока остается открытым. Согласно общепринятой теории ее «доставили» кометы и астероиды, которые активно бомбардировали только что образовавшуюся планету.

Обнаруженный метеорит подтвердил эту гипотезу. Ученые смогли обнаружить ео обломки спустя три часа после удара — он развалился при падении и в руках исследователей оказались всего 300 граммов мелких фрагментов. В течение следующих часов в окрестностях города удалось найти еще 200 граммов обломков, включая один довольно крупный.

«Благодаря быстрому сбору и доставке Уинчкомб стал одним из самых чистых, нетронутых метеоритов, которые когда-либо удавалось проанализировать, создав уникальную возможность перенестись сквозь время и выяснить состав Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад», — рассказала Эшли Кинг, которая провела анализ уникальной находки вместе с учеными из лондонского Музея естественной истории.

Сам камень из космоса относится к хондритам — распространенной группе, которые образовались из протопланетарного облака Солнца. Ученые классифицировали его как М-хондрит, богатый соединениями кремния и железа. В нем также нашли аминокислоты и другие простые органические молекулы, а еще 11% составляет вода в гидратированных минералах. Состав этой влаги оказался аналогичен земной.

Авторы работы отмечают, что если бы метеорит пролежал в открытой местности дольше, он оказался бы намного сильнее загрязнен водой из внешней среды. В результате уникальный анализ стал бы невозможен.

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