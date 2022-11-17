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34 минуты назад

Иранские хакеры взломали федеральное агентство США ради майнинга криптовалюты

Ferra.ru

ФБР и CISA в совместном информационном бюллетене сообщили, что неназванная угрожающая группа, “поддерживаемая Ираном”, взломала федеральную гражданскую исполнительную власть (FCEB) ради установки вредоносного ПО XMRig для криптомайнинга.

Иранские хакеры взломали федеральное агентство США ради майнинга
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Злоумышленники проникли в федеральную сеть после взлома непропатченного сервера VMware Horizon с помощью эксплойта, направленного на уязвимость удаленного выполнения кода Log4Shell. После развертывания криптовалютного майнера хакеры также установили обратные прокси-серверы на взломанных серверах, чтобы сохранить постоянство в сети агентства FCEB.

Два федеральных агентства США добавили, что все организации, которые еще не исправили свои системы VMware против Log4Shell, должны считать, что они уже подверглись взлому, и посоветовали им начать поиск вредоносной активности в своих сетях.

Наука и техника,ФБР,
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