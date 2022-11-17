Телескоп James Webb попробует «уклоняться» от микрометеороидов

Микрометеороидами астрономы называют небесные тела от 10 микрон до 2 миллиметров — значительно больше атома, но во много раз меньше астероида. В отличие от астероидов, их практически невозможно заметить, а в отличие от атомов и молекул они способны нанести серьезный урон космической технике при столкновении. Столкновение с ними заложено в конструкцию многих спутников и космических аппаратов, в том числе телескопа James Webb, и за время полета в него попало как минимум 14 объектов размером с пылинку со скоростью более сотен метров в секунду. Однако в мае в его главное зеркало попал микрометеороид и нанес урон, больший, чем планировали инженеры, поскольку удар пришелся в самую уязвимую часть, а столкновение произошло на встречных курсах. Это не ухудшило качество изображения значимым образом, но для уменьшения риска серьезных повреждений команда аппарата планирует скорректировать планы наблюдений.