Телескоп James Webb попробует «уклоняться» от микрометеороидов

Команда телескопа James Webb скорректирует планы астрономических наблюдений, чтобы уменьшить урон от микрометеороидов для главного зеркала. Об этом сообщает NASA в официальном блоге.
Микрометеороидами астрономы называют небесные тела от 10 микрон до 2 миллиметров — значительно больше атома, но во много раз меньше астероида. В отличие от астероидов, их практически невозможно заметить, а в отличие от атомов и молекул они способны нанести серьезный урон космической технике при столкновении. Столкновение с ними заложено в конструкцию многих спутников и космических аппаратов, в том числе телескопа James Webb, и за время полета в него попало как минимум 14 объектов размером с пылинку со скоростью более сотен метров в секунду. Однако в мае в его главное зеркало попал микрометеороид и нанес урон, больший, чем планировали инженеры, поскольку удар пришелся в самую уязвимую часть, а столкновение произошло на встречных курсах. Это не ухудшило качество изображения значимым образом, но для уменьшения риска серьезных повреждений команда аппарата планирует скорректировать планы наблюдений.
Для этого инженеры планируют перестать поворачивать главное зеркало по ходу орбитального движения телескопа, чтобы лобовые столкновения с микрометеороидами приходились на менее ценные и менее уязвимые части.
«Микрометеороиды, которые сталкиваются с зеркалом на встречных курсах, имеют вдвое большую скорость и в четыре раза большую кинетическую энергию, и если избегать их, когда это возможно, мы сможем сохранить хорошие оптические характеристики телескопа на десятилетия», — заявил Ли Файнберг, специалист по оптическим элементам обсерватории.
Это означает, что у телескопа будет постоянное «слепое пятно», и определенные секторы неба придется наблюдать в другое время года. Однако в экстренных случаях, когда необходимо получить изображение непродолжительного явления или когда время наблюдения является критическим, это правило будут игнорировать, несмотря на риск.