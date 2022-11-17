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21 минуту назад

Первый планшет OnePlus выйдет уже в 2023 году

Ferra.ru

Уже несколько лет по Сети активно ходят слухи о совершенно новом продукте OnePlus — Android-планшете OnePlus Pad.

Раскрыты сроки начала продаж первого планшета OnePlus
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но только сейчас информация об устройстве начала вырисовываться во что-то более-менее правдоподобное. По данным инсайдеров, компания планирует анонсировать и начать продажи планшета уже в 2023 году.

Что интересно, интернет-источники так и не пришли к единому мнению, чем же будет долгожданная новинка: совершенно новым девайсом или просто переименованной моделью Oppo. Вполне вероятно, что под личиной OnePlus Pad нас будет ждать уже знакомый Oppo Pad со Snapdragon 870 и 8360 мАч под капотом.

Напомним, что на сегодняшний день под брендом OnePlus выпускается ряд смартфонов, беспроводных наушников и смарт-часы.

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