Представлены AR-очки на базе Snapdragon AR2 Gen 1

На саммите Snapdragon 2022 компания Niantic вышла на сцену, чтобы продемонстрировать "последнюю итерацию" своей наружной гарнитуры дополненной реальности (AR). Дизайн, как сообщается, "не окончательный".

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первый прототип Niantic работал на базе Snapdragon XR2 Gen 1, и был соединен проводами с телефоном и аккумулятором.

В новом дизайне Niantic на базе Snapdragon AR2 Gen 1 камеры устройства гораздо более скрыты, в основном посередине гарнитуры, но есть также объективы с боковых сторон. Niantic утверждает, что по отзывам пользователей она определила пять важнейших требований, начиная с удобства. Компания нацелена на "длительные игровые сессии", которые, по описанию, длятся 1-2 часа.

Беспроводной дизайн был необходим, чтобы провода "не мешали активной игре". Другими требованиями были портативность, компактность и мощность, при этом Niantic заявила, что хочет "по-настоящему дополнить мир".