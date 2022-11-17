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55 минут назад

Телескоп Джеймс Уэбб сделал удивительный снимок зарождения протозвезды

Никита Бородкин

Телескоп Джеймс Уэбб (JWST) сделал снимок молодой протозвезды в составе туманности L1527, которая сейчас находится в виде огромных огненных песочных часов. Как сообщает Overclockers, на данный момент космический объект накапливает материю из туманности и расчищает пространство вокруг себя.

Опубликованы снимки звездных «песочных часов»
Фото: NASANASA

В видимом свете все красоты туманности скрыты от человека, однако камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) JWST способна регистрировать изучение не только раскаленных объектов, но и различные цвета, которые они излучают. На самом снимке звезду в начальной стадии эволюции не видно — фотография сделана сбоку. Формирующийся вокруг нее протопланетарный диск обозначен толстой темной линией в центре изображения.

Отметим, что пока в ядре звезды не начались термоядерные реакции — для начала синтеза требуется накопить материю и «подрасти». Сам свет от центра «часов» появляется за счет удара материала о поверхность будущего светила на высокой скорости. Накопление материала должно произойти достаточно быстро, иначе энергия протозвезды начнет выбрасывать часть вещества в космос.

Структуры, похожие на пузыри в верхней части снимка являются выбросами. Они формируют разреженное пространство и нагревают водородные филаменты — процесс препятствует формированию других звезд, поскольку они могут образовываться только из холодного газа, который конденсируется и затем коллапсирует.

Наука и техника,NASA,
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