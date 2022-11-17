Qualcomm анонсировала новый бренд процессоров

Компания Qualcomm анонсировала новый суббренд процессоров для своего семейства продуктов Snapdragon под названием Oryon. Новый процессор будет выпущен в 2023 году и будет доступен производителям для использования в таких устройствах, как ПК с Windows, смартфоны и приложения.

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Компания объявила о новом процессоре на саммите Snapdragon Summit, но предоставила мало подробностей о том, что он собой представляет.

Следующее поколение чипов Qualcomm для компьютеров с Windows, вероятно, будет иметь лучшую производительность, чем нынешнее - в кратком пресс-релизе, посвященном новому бренду, утверждается, что он обеспечит "новый уровень производительности".