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1 час назад

Qualcomm анонсировала новый бренд процессоров

Ferra.ru

Компания Qualcomm анонсировала новый суббренд процессоров для своего семейства продуктов Snapdragon под названием Oryon. Новый процессор будет выпущен в 2023 году и будет доступен производителям для использования в таких устройствах, как ПК с Windows, смартфоны и приложения.

Qualcomm анонсировала новый бренд процессоров
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Компания объявила о новом процессоре на саммите Snapdragon Summit, но предоставила мало подробностей о том, что он собой представляет.

Следующее поколение чипов Qualcomm для компьютеров с Windows, вероятно, будет иметь лучшую производительность, чем нынешнее - в кратком пресс-релизе, посвященном новому бренду, утверждается, что он обеспечит "новый уровень производительности".

Ранее Qualcomm представила свой новый топовый процессор — Snapdragon 8 Gen 2. Именно на нём будут работать лучшие смартфоны 2023 года.

Наука и техника,Qualcomm,
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