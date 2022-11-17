Россиян предостерегли от установки непроверенных банковских приложений

Услуга по установке банковских приложений, которые были удалены из App Store, может являться замаскированным способом мошенничества. Об этом газете «Известия» рассказал эксперт компании «Информзащита» Шамиль Чич.

«Скачивание непроверенного программного обеспечения несет риск не только потери данных и денег, но и установки ПО с вредоносной нагрузкой. Любые сделки, предполагающие передачу персональных данных, переход по неизвестным ссылкам и установку ПО не из официальных площадок, небезопасны для пользователей», — заявил специалист.

По данным «Известий», в последнее время на просторах Рунета выросло число объявлений от частных лиц и компаний, предлагающих установку на смартфоны приложений банков на iPhone. Между тем, опрошенные газетой эксперты уверены в том, что пользоваться такими услугами не стоит из-за высоких рисков. Всем владельцам устройств на базе iOS рекомендуется пользоваться веб-версиями банковских приложений, но ни в коем случае не передавать доступ к своему устройству третьим лицам.