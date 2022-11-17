В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Россиян предостерегли от установки непроверенных банковских приложений

Газета.Ruиещё 2

Услуга по установке банковских приложений, которые были удалены из App Store, может являться замаскированным способом мошенничества. Об этом газете «Известия» рассказал эксперт компании «Информзащита» Шамиль Чич.

Россиян предостерегли от установки непроверенных банковских приложений
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Скачивание непроверенного программного обеспечения несет риск не только потери данных и денег, но и установки ПО с вредоносной нагрузкой. Любые сделки, предполагающие передачу персональных данных, переход по неизвестным ссылкам и установку ПО не из официальных площадок, небезопасны для пользователей», — заявил специалист.

По данным «Известий», в последнее время на просторах Рунета выросло число объявлений от частных лиц и компаний, предлагающих установку на смартфоны приложений банков на iPhone. Между тем, опрошенные газетой эксперты уверены в том, что пользоваться такими услугами не стоит из-за высоких рисков. Всем владельцам устройств на базе iOS рекомендуется пользоваться веб-версиями банковских приложений, но ни в коем случае не передавать доступ к своему устройству третьим лицам.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители