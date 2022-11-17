Опубликованы снимки звездных «песочных часов»

Объектом последней съемки космического телескопа "Джеймса Уэбба" стал объект L1527, который, как протозвезда класса 0, находится на самой ранней стадии формирования звезды, возраст которой составляет “всего” около 100 000 лет.

Фото: NASA NASA

Она остается скрытой в облаке пыли и газа, и ей еще предстоит развить способность генерировать собственную энергию посредством ядерного синтеза, как Солнцу или другим звездам в космосе.

Вокруг L1527 находится диск газа, видимый как крошечная темная линия в центре “песочных часов”. Когда вещество выбрасывается из протозвезды, оно сталкивается с другой материей в регионе и образует полости, контуры которых светятся синим и оранжевым цветом в ближней инфракрасной камере Уэбба (NIRCam).

Разные оттенки являются результатом различия слоев пыли между "Уэббом" и темными облаками, окружающими L1527: синие области созданы более тонкими слоями пыли, а оранжевые - более толстыми.