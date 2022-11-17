Базовые модели iPhone 15 останутся без новой функции

«Старшие» модели линейки iPhone 15 с приставкой Pro, которые увидят свет в 2023 году, получат увеличенную скорость передачи данных, благодаря переходу на разъем USB-C. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

По словам Куо, это станет возможным благодаря тому, что модели 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать технологии USB 3.2 или Thunderbolt 3. При этом аналитик указывает на то, что базовые модели тоже перейдут на USB-C, однако новой скорости их владельцы не заметят. Куо считает, что такие модели останутся с USB 2.0 — такой же технологией, что и в нынешних проприетарных портах Lightning.