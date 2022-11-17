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35 минут назад

Базовые модели iPhone 15 останутся без новой функции

Газета.Ruиещё 1

«Старшие» модели линейки iPhone 15 с приставкой Pro, которые увидят свет в 2023 году, получат увеличенную скорость передачи данных, благодаря переходу на разъем USB-C. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

Базовые модели iPhone 15 останутся без новой функции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Куо, это станет возможным благодаря тому, что модели 15 Pro и 15 Pro Max будут поддерживать технологии USB 3.2 или Thunderbolt 3. При этом аналитик указывает на то, что базовые модели тоже перейдут на USB-C, однако новой скорости их владельцы не заметят. Куо считает, что такие модели останутся с USB 2.0 — такой же технологией, что и в нынешних проприетарных портах Lightning.

Как отмечает The Verge, такой ход со стороны Apple не будет чем-то необычным — например, в 2022 году базовые модели новой линейки iPhone 14 остались без нового процессора, в то время как обновленный чип стал доступен лишь владельцам Pro-смартфонов. Таким образом, разница в скорости передачи данных может стать еще одним способом провести черту между «старшими» и «младшими» моделями.

Наука и техника,Apple,
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