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2 часа назад

Nano Letters: в Китае разработана уникальная технология литий-ионных батарей

FBM.ruиещё 1

Китайские учёные придумали, как не допускать перегревания литий-ионных батарей
Фото: FBM.ruFBM.ru

Китайские ученые из пекинского университета Цинхуа и университета Жэньминь во главе с профессорами Япей Ван и Кай Лю придумали, как создать безопасную литий-ионную батарею. Их научная работа опубликована в журнале Американского химического общества Nano Letters.

В повседневной жизни литий-ионные батареи широко применяются. Ученые решили выяснить, как можно предотвратить перегрев жидкого электролита, который может привести к его испарению и дальнейшему короткому замыканию. Другими словами, они попытались создать безопасную литий-ионную батарею, которую можно было бы быстро выключить.

Специалисты прибегли к термочувствительным полимерам, чтобы образовать материалы, которые могут пропускать электроны, но при нагревании оказываются изолированными.

По словам экспертов, от нагрева до 92 градусов Цельсия стали образоваться микроскопические трехмерные узоры, запрограммированные в полимере. Они разваливают медный слой, а также прекращают поток электронов.

Именно таким образом можно предотвратить возможные пожары. Ученые подчеркнули, что новые полимерные батареи продолжают функционировать на высоких характеристиках и при нормальных температурах.

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