В Индийском океане обнаружены причудливые рыбы-ящерицы

Рыба-ящерица-гермафродит и другие причудливые морские существа были обнаружены в ходе научной экспедиции к глубоководным вулканам в Индийском океане. Об этом сообщили ученые из Научно-исследовательского института Музея Виктории (Великобритания).

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Исследователи погружали подводные аппараты на глубину 11 тыс. км в районе австралийского морского парка Кокосовых островов. Там был обнаружен слепой угорь со студенистой кожей и острыми зубами. Биологи определили его как гермафродитную рыбу-ящерицу. Кроме того, по словам доктора Тима О’Хара, главного научного сотрудника экспедиции, были обнаружены другие необычные глубоководные рыбы.

В ходе экспедиции впервые составлена подробная карта морского парка, который занимает площадь 467 054 кв. км. Он был создан в марте 2022 года и является одним из крупнейших среди 60 заповедных морских территорий Австралии. Ученые провели 35-дневное путешествие по морскому парку на борту исследовательского судна Investigator, управляемого Организацией научных и промышленных исследований (CSIRO). Исследовательский проект стартовал в 2021 году.

Среди необычных обитателей подводных вулканов ученые обнаружили рыбу-паука Tribute, которая встает на свои похожие на ходули нижние плавники, чтобы поймать проплывающих мимо маленьких креветок, рыбу-гадюку Слоуна и других, передает The Science Times.