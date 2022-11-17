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21 минуту назад

Почему вам лучше купить другой смартфон вместо Samsung Galaxy A53

Ferra.ru

Один из главных минусов Samsung Galaxy A53 - это дисплей. От него быстро устают глаза. Но это ещё далеко не всё.

Перечислены главные минусы Samsung Galaxy A53
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Прежде всего, Samsung Galaxy A53 отличается ярким дисплеем. Но при этом у смартфона нет функции устранения мерцания. Поэтому глаза от ШИМа у вас будут уставать очень быстро.

Другой минус Galaxy A53 - это большие рамки по сравнению со смартфонами других брендов. К тому же в руках из-за обновлённого дизайна Samsung держать не особо удобно.

Разочарованием стал и блок камер. Он совсем не изменился по сравнению с прошлогодним А52. Да, обрабатываться фотографии стали лучше за счёт нового процессора Exynos 1280, но, например, Google-камеру уже поставить будет нельзя, как на А52, где Snapdragon. По сравнению с конкурентами той же ценовой категории (MediaTek 920 на Realme 9 Pro+ и Snapdragon 870 на Poco F4) в AnTuTu А53 с Exynos 1280 набирает меньше всего баллов (см. ниже).

Ferra.ru

Слабость процессора Galaxy A53 проявляется, например, в том, что он делает ночные снимки довольно долго. Ну и вибромотор установлен на этом смартфоне бюджетный.

В комплекте с Galaxy A53 не идёт блок питания. Более того, от «неродной» зарядки аппарат будет заряжаться полностью больше 2 часов.

Для того чтобы скачать темы для Samsung или использовать шагомер, придётся завести аккаунт. И это очень проблемно.

Также Samsung Galaxy A53 не поддерживает беспроводную зарядку, у него нет разъёма для наушников. Да и в целом он очень сильно напоминает А52.

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