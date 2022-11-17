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1 час назад

Борисов заявил, что России нужно не менее 100 спутников наблюдения

ТАСС

России необходимо на орбите не менее сотни спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Борисов: России нужно не менее 100 спутников наблюдения
Фото: ТАССТАСС

"Что касается спутников ДЗЗ, которые будут собирать на АО "НПО Лавочкина", то разработка унифицированной спутниковой платформы, на базе которой и будет создана группировка, уже завершается. Для удовлетворения интересов России таких спутников должно быть не менее 100", - считает Борисов.

Спутники связи по программе "Сфера" будут создаваться на базе АО "ИСС" им. академика М. Ф. Решетнева. Для этого, подчеркнул глава Роскосмоса, потребуется внедрение серийного потокового производства и переход на другие стандарты менеджмента качества.

Для обеспечения комплектующей базой развивается интегрированная структура космического приборостроения. В свою очередь АО "РКС" создал каталог элементов, интегрированных бортовых информационных систем. Их серийное производство будет размещено на АО "Ярославский радиозавод", который входит в АО "РКС".

"Таким образом, у нас будет весь набор унифицированных решений для серийного производства аппаратов, а на складах - необходимые комплектующие. Страна обладает всеми необходимыми мощностями, а современные отечественные технические решения мы уже создаем в рамках перспективных научно-исследовательских работ федерального проекта "Сфера", - добавил он.

Первым спутником, запущенным по программе "Сфера", стал аппарат "Скиф-Д". Он был выведен на орбиту с космодрома Восточный 22 октября. Программа "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

Наука и техника,Юрий Борисов,Ярославский радиозавод,ИСС им. академика Решетнева,Роскосмос,
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