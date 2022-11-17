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37 минут назад

«Роскосмос» оценил перспективы выхода из проекта МКС

Lenta.ruиещё 6

Говорить о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) преждевременно. С такой оценкой перспектив в интервью ТАСС выступил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Роскосмос» оценил перспективы выхода из проекта МКС
Фото: РоскосмосРоскосмос

По его словам, «решение о продлении участия России в программе МКС или выходе из нее принимается на уровне правительства России и должно быть оформлено специальным решением правительства России».

«Поэтому говорить о выходе России из программы МКС преждевременно. Наша главная задача — обеспечить непрерывность пилотируемых космических полетов», — сказал руководитель.

Борисов добавил, что решение о выходе России из проекта МКС зависит от технического состояния российского сегмента станции.

По его словам, задачи, которые планируется решать в рамках Российской орбитальной станции (РОС), будут определены после защиты ее эскизного проекта.

«В целом основные направления развития отечественной космической отрасли: развитие орбитальной космической группировки, развитие космического приборостроения, реализация пилотируемых программ, реализация научных программ, коммерциализация деятельности отрасли», — отметил руководитель.

В октябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предварительная стоимость создания РОС определена, но пока не будет сообщена широкой общественности.

Наука и техника,Юрий Борисов,Денис Мантуров,Роскосмос,Минпромторг,Правительство РФ,
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