«Роскосмос» оценил перспективы выхода из проекта МКС

Говорить о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) преждевременно. С такой оценкой перспектив в интервью ТАСС выступил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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По его словам, «решение о продлении участия России в программе МКС или выходе из нее принимается на уровне правительства России и должно быть оформлено специальным решением правительства России».

«Поэтому говорить о выходе России из программы МКС преждевременно. Наша главная задача — обеспечить непрерывность пилотируемых космических полетов», — сказал руководитель.

Борисов добавил, что решение о выходе России из проекта МКС зависит от технического состояния российского сегмента станции.

По его словам, задачи, которые планируется решать в рамках Российской орбитальной станции (РОС), будут определены после защиты ее эскизного проекта.

«В целом основные направления развития отечественной космической отрасли: развитие орбитальной космической группировки, развитие космического приборостроения, реализация пилотируемых программ, реализация научных программ, коммерциализация деятельности отрасли», — отметил руководитель.