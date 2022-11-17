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45 минут назад

В России изобрели сухую плазму крови для применения в полевых условиях

RT на русском

Гендиректор компании «Б-Армс» Алексей Бутримов сообщил о разработке с партнёрами технологии получения сухой плазмы крови для применения солдатами в полевых условиях.

В России изобрели сухую плазму крови
Фото: ТАССТАСС

«Суть технологии состоит в том, что получают лиофилизированную плазму, которую можно носить с собой в специальном пакете в индивидуальной аптечке бойца», — сказал он РИА Новости.

При ранении солдат может извлечь пакет, развести сухую плазму спецраствором — через пять минут восстановленная плазма будет готова к переливанию.

По словам Бутримова, работа над инновацией началась два года назад, сейчас она готова к испытаниям.

Ранее российские учёные в составе международной исследовательской группы раскрыли молекулярный механизм, который запускает починку нити ДНК, отвечающей за деление клетки.

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