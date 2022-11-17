Apple снова сократила объем производства iPhone

Инсайдеры сообщили, что Apple приняла решение снова урезать производство iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Впрочем, в отношении 14 Pro Max информация разнится — до конца неизвестно, будет ли сокращено производство этой модели, тем более в преддверии праздников.

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Это же касается и причин такого решения производителя: на данный момент завод Foxconn — основной поставщик продукции Apple — уже прошёл самые жёсткие ковидные ограничения и начал работу в штатном режиме.

При этом говорят о начавшемся производственном кризисе, возникшем, вероятно, из-за кадрового голода. Отмечается, что эта тенденция всерьёз отразится на рыночной доли Apple, потому что продажи Pro-моделей для производителя крайне важны. Ожидается, что дефицит производства составит порядка 6 млн единиц.