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32 минуты назад

Microsoft и NVIDIA объединились для создания мощнейшего облачного ИИ-суперкомпьютера

Ferra.ru

Накануне Microsoft и NVIDIA объявили о свежем партнёрстве. В рамках него компании намерены создать ИИ-суперкомпьютер в облаке, используя графические процессоры NVIDIA и мощности Microsoft Azure.

Microsoft и NVIDIA создадут мощнейший облачный ИИ-суперкомпьютер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что это будет первое публичное облако, включающее в себя полный стек искусственного интеллекта NVIDIA: её графические процессоры, сети и программное обеспечение для ИИ.

Представители «зелёных» заявили, что этот шаг ускоряет внедрение подобных технологий в промышленность. При этом они отметил, что прежний прорыв фундаментальных моделей вызвал приливную волну исследований, способствовал появлению новых стартапов и позволил создать новые корпоративные приложения.

Напомним, что также вчера состоялся релиз новейшей видеокарты NVIDIA — RTX 4080. Адаптер оказался на 78% энергоэффективнее предшественника в реальных задачах.

Наука и техника,Microsoft,
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