Microsoft и NVIDIA создадут мощнейший облачный ИИ-суперкомпьютер

Накануне Microsoft и NVIDIA объявили о свежем партнёрстве. В рамках него компании намерены создать ИИ-суперкомпьютер в облаке, используя графические процессоры NVIDIA и мощности Microsoft Azure.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сообщается, что это будет первое публичное облако, включающее в себя полный стек искусственного интеллекта NVIDIA: её графические процессоры, сети и программное обеспечение для ИИ.

Представители «зелёных» заявили, что этот шаг ускоряет внедрение подобных технологий в промышленность. При этом они отметил, что прежний прорыв фундаментальных моделей вызвал приливную волну исследований, способствовал появлению новых стартапов и позволил создать новые корпоративные приложения.