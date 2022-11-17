В термоядерном реакторе США обнаружили странное явление

В Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США) во время экспериментов с инерциальным термоядерным синтезом было обнаружено аномальное поведение ионов в плазме, не согласующееся с теоретическими предсказаниями. Результаты исследования, проведенные на установке National Ignition Facility (NIF), опубликованы в журнале Nature Physics.

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В NIF запуск термоядерных реакций проводится с помощью лазеров, которые нагревают так называемые хольраумы — небольшие золотые цилиндры, внутри которых находится капсула с термоядерным топливом, смесью трития и дейтерия. Лазеры облучают внутреннюю стенку цилиндра, которая генерирует тепловое рентгеновское излучение, вызывающее взрыв капсулы. Дейтериево-тритиевое топливо сжимается до давления в сотни гигабар, что создает в его центре горячую точку с температурой около 10 миллионов кельвинов. Термоядерные реакции синтеза производят альфа-частицы, энергия которых способна нагреть все остальное топливо.

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Альфа-нагрев приводит к увеличению реактивности топлива, поскольку повышается средняя кинетическая энергия ионов в образующейся при взрыве капсулы плазме. Предполагается, что температуру ионов, связанную с их кинетической энергией, можно определить по измерению спектров энергии нейтронов, возникающих в реакции синтеза. Такие спектры должны содержать информацию о свойствах нагретой плазмы. Например, сдвиги средней энергии нейтронов от номинального значения в 14 мегаэлектронвольт связаны с температурой ионов, средней кинетической энергией ионов и скоростью плазмы.

В ходе очередного эксперимента ученые получили спектры нейтронов с помощью времяпролетных спектрометров, которые позволяют получить информацию об энергии частицы в зависимости от времени ее пролета определенного расстояния (около 20 метров) через среду. Температура ионов определялась по разбросу (дисперсии) спектра кинетической энергии нейтронов, а средняя кинетическая энергия ионов — по сдвигу средней энергии нейтронов.

Для плазмы с тепловыми ионами, в которой не происходит термоядерного нагрева, распределение их энергии соответствовало максвелловскому. Однако для горящей плазмы было выявлено отклонение от ожидаемого максвелловского распределения — ионы имели более высокую энергию при данной температуре, чем предсказывала теория, равную около или выше 10 килоэлектронвольт.