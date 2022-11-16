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1 час назад

Разработчик: чтобы вырубить весь Twitter, достаточно отключить всего один компьютер

Ferra.ru

Разработчик мобильных приложений Бен Сандофски, который ранее работал в Twitter, рассказал в своём профиле соцсети, что было время, когда для потери доступа Twitter ко всем серверам, было достаточно отключить всего один Mac Mini.

Разработчик: чтобы вырубить весь Twitter, достаточно отключить один компьютер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам разработчика, для туннелирования серверов в Twitter долгое время использовался всего один компьютер, который называли «Фундаментальным Mac Mini». Сандофски вспомнил, что 12 лет назад была ситуация, когда соцсеть потеряла доступ ко всем своим серверам. Один айтишник последовал совету своего коллеги выключить Mac Mini, находившийся в шкафу. Недавно нанятый специалист не знал, что этот компьютер используется для доступа к серверам, нашёл его шкафу и поинтересовался, кому устройство принадлежит.

Но когда он его выключил, то впоследствии оказалось, что Twitter потеряла доступ ко всем своим серверам и были вызваны критические сбои в работе.

«Это был огромный кризис внутри соцсети. С тех пор тот случай стал известен как «Фундаментальный Mac Mini», — вспомнил разработчик.

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