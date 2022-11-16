Стартовавший к Луне корабль Orion передал первый видеосигнал

Космический корабль Orion, отправившийся к Луне, передал на Землю первый видеосигнал. Его запись опубликовало у себя на YouTube-канале NASA.

Корабль направился к орбите Луны сегодня, 16 ноября. Первый видеосигнал он передал на Землю примерно через девять часов после запуска.

«Вы видите на своих экранах изображение, передаваемое с борта созданного для пилотируемых полетов корабля, последний раз такое было возможно в 1972 году в ходе миссии "Аполлон", почти 50 лет назад», — рассказал на записи представитель NASA.

На борту Orion находится несколько камер, в частности, одна из них размещена на его солнечной антенне. Они передают изображения удаляющейся Земли, части самого корабля и кабины, где в будущем будет находиться экипаж.