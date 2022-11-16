В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
37 минут назад

Ученые рассказали, как остановить следующую пандемию

Елена Прошина

Ученые из Корнельского университета заявили, что восстановление и сохранение естественной среды обитания животных поможет предотвратить потенциальные пандемии в будущем. Об этом сообщает журнал Nature.

Ученые рассказали, как остановить следующую пандемию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Учёные исследовали компьютерные модели, созданные с помощью информации о жизни и поведении летучих мышей – их распространении, размножении, пищевой доступности, климате и потере среды обитания. При работе исследователи использовали данные, собранные за последние 25 лет.

Доктор Мясников рассказал о приближении новой пандемии

Эти модели показали, что при потери своей естественной среды обитания, а также при сокращении пропитания в зимнее время популяции летучих мышей распадаются на более мелкие группы. Эти группы начинают селиться ближе к человеку, из-за чего резко возрастает вероятность того, что люди могут заразиться новым вирусом от летучих мышей. Интересно, что верно и обратное – когда в зимний период в естественной среде обитания было много пищи, летучие мыши покидали обжитую человеком территорию.

«Прямо сейчас мир сосредоточен на поиске способов предотвращения следующих пандемий. Одно из возможных решений – сохранение естественных сред обитания животных», – сделали вывод исследователи.

Ранее финские учёные открыли новый вид тихоходки. Его назвали Macrobiotus naginae – в честь Нагайны, змеи лорда Волдеморта из книг о Гарри Поттере.

Наука и техника,Гарри Поттер,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители