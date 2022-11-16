Ученые рассказали, как остановить следующую пандемию

Учёные исследовали компьютерные модели, созданные с помощью информации о жизни и поведении летучих мышей – их распространении, размножении, пищевой доступности, климате и потере среды обитания. При работе исследователи использовали данные, собранные за последние 25 лет.

Эти модели показали, что при потери своей естественной среды обитания, а также при сокращении пропитания в зимнее время популяции летучих мышей распадаются на более мелкие группы. Эти группы начинают селиться ближе к человеку, из-за чего резко возрастает вероятность того, что люди могут заразиться новым вирусом от летучих мышей. Интересно, что верно и обратное – когда в зимний период в естественной среде обитания было много пищи, летучие мыши покидали обжитую человеком территорию.