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26 минут назад

В Омане в гробнице обнаружили серебряное украшение бронзового века

Газета.Ru

В Омане обнаружили древние драгоценные украшения. Об этом сообщает Министерство наследия и туризма Омана.

В Омане в гробнице обнаружили серебряное украшение бронзового века
Фото: Clara Amit/IAAClara Amit/IAA

Археологическими работами руководил Насер Аль-Джахури из Университета Султана Кабуса. Раскопки велись на территории археологического памятника Дахва в провинции Северная Эль-Батина.

«Археологический памятник Дахва считается одним из важных памятников раннего бронзового века на равнине Аль-Батина из-за характера и количества археологических находок, которые были обнаружены в разные сезоны исследований», — рассказывают ученые.

В этот раз во время раскопок специалисты обнаружили остатки административных зданий, ритуальных построек, гробницу, склады, инфраструктуру по переработке медной руды и серебряные украшения, датируемые III тысячелетием до нашей эры. Среди украшений были ожерелья с бусинами и серебряные кольца культуры Умм-аль-Нар (2600-2000 гг. до н.э), но одно из колец выбивалось из общего ряда и указало на существования в ту эпоху торговли на дальние расстояния. На нем стояла печать Хараппской цивилизации, существовавшей в долине реки Инд. Рисунок печати изображает бизона, обитающего в этом регионе. По словам доктора Денниса Фриенца, итальянского эксперта по древним торговым путям, «обнаруженное серебряное кольцо, скорее всего, было изготовлено в Месопотамии из анатолийского серебра (с территории современной Турции) для человека, который регулярно торговал с цивилизациями долины реки Инд. Это указывает на существование хорошо развитых торговых связей в доисторической Евразии».

Ранее в Испании обнаружили бронзовую руку с предположительно древнейшим баскским текстом.

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