В Омане в гробнице обнаружили серебряное украшение бронзового века

В этот раз во время раскопок специалисты обнаружили остатки административных зданий, ритуальных построек, гробницу, склады, инфраструктуру по переработке медной руды и серебряные украшения, датируемые III тысячелетием до нашей эры. Среди украшений были ожерелья с бусинами и серебряные кольца культуры Умм-аль-Нар (2600-2000 гг. до н.э), но одно из колец выбивалось из общего ряда и указало на существования в ту эпоху торговли на дальние расстояния. На нем стояла печать Хараппской цивилизации, существовавшей в долине реки Инд. Рисунок печати изображает бизона, обитающего в этом регионе. По словам доктора Денниса Фриенца, итальянского эксперта по древним торговым путям, «обнаруженное серебряное кольцо, скорее всего, было изготовлено в Месопотамии из анатолийского серебра (с территории современной Турции) для человека, который регулярно торговал с цивилизациями долины реки Инд. Это указывает на существование хорошо развитых торговых связей в доисторической Евразии».