Поисковик DuckDuckGo представил новую функцию для Android

Поисковик DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность, добавил еще один способ предотвратить попадание ваших данных к рекламодателям, открыв для бета-тестеров App Tracking Protection на Android.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

DuckDuckGo позиционирует App Tracking Protection как похожее на App Tracking Transparency для устройств iOS, но "более мощное". Включение услуги в приложении DuckDuckGo для Android устанавливает локальную службу VPN на вашем телефоне, которая затем может начать автоматически блокировать трекеры в публичном блок-листе DDG.

DuckDuckGo утверждает, что это происходит "без отправки данных приложения на DuckDuckGo или другие удаленные серверы".