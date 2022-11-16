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18 минут назад

Археологи обнаружили, что древнеегипетских рабов клеймили раскаленным железом

Газета.Ru

Ученые обнаружили материальные свидетельства клеймения рабов в Древнем Египте. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Археологи: древнеегипетских рабов клеймили раскаленным железом
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Многие фермеры используют клеймение для удобства обращения с домашним скотом. Для этого кусок металла уникальной формы (например, с инициалами) накаливают на огне и на несколько секунд прижимают к телу животного. В результате образуется ожог, повторяющий форму металла, по которому можно узнать владельца животного. В прошлые эпохи этот же метод применяли и к людям.

Теперь ученые обнаружили в Египте набор клейм из десяти клейм, датируемых 1292-656 годами. Они слишком малы, чтобы применяться для клеймения крупного рогатого скота, а мелких животных вроде гусей и кур никогда не клеймили. По размеру эти клейма похожи на те, которыми помечали чернокожих рабов Нового времени. Эти символы на теле должны были не только использоваться для идентификации рабов как собственности фараона, но и для демонстрации их общественного похожения.

В Древнем Египте было три вида рабов: военнопленные, продавшие себя в рабство за долги и государственные рабы, получающие зарплату за труд.

Ранее в Испании обнаружили бронзовую руку с предположительно древнейшим баскским текстом.

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