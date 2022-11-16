Названы ключевые преимущества и недостатки камеры нового iPhone

По результатам тестирования камеры iPhone 14 эксперты высоко оценили экспозицию и передачу цветов на снимках, быструю и точную автофокусировку, а также реалистичный эффект боке в портретном режиме. К тому же, к положительным сторонам смартфона отнесли хорошую экспозицию при записи видео, широкий динамический диапазон и эффективную стабилизацию даже при интенсивных движениях. При этом специалисты портала остались недовольны отсутствием макрорежима, качеством снимков при слабом освещении, а также выделению деталей в сценах с сильной подсветкой.