Названы ключевые преимущества и недостатки камеры нового iPhone

Эксперты DxOMark протестировали камеру базовой модели iPhone 14, и оценили результат в 133 баллов, что соответствует 16 месту в рейтинге портала. Результаты исследования были опубликованы специалистами на сайте DxOMark.
По результатам тестирования камеры iPhone 14 эксперты высоко оценили экспозицию и передачу цветов на снимках, быструю и точную автофокусировку, а также реалистичный эффект боке в портретном режиме. К тому же, к положительным сторонам смартфона отнесли хорошую экспозицию при записи видео, широкий динамический диапазон и эффективную стабилизацию даже при интенсивных движениях. При этом специалисты портала остались недовольны отсутствием макрорежима, качеством снимков при слабом освещении, а также выделению деталей в сценах с сильной подсветкой.
Кроме того, в ходе эксперимента эксперты DxOMark заметили на фото с iPhone 14 артефакты, блики и шум от движущихся предметов на видео при слабом освещении.
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