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35 минут назад

Камера iPhone 14 не попала в топ-10 рейтинга DxOMark

Газета.Ru

Эксперты DxOMark протестировали камеру базовой модели iPhone 14, и оценили результат в 133 баллов, что соответствует 16 месту в рейтинге портала. Результаты исследования были опубликованы специалистами на сайте DxOMark.

Названы ключевые преимущества и недостатки камеры нового iPhone
Фото: Carlos Barria/ReutersCarlos Barria/Reuters

По результатам тестирования камеры iPhone 14 эксперты высоко оценили экспозицию и передачу цветов на снимках, быструю и точную автофокусировку, а также реалистичный эффект боке в портретном режиме. К тому же, к положительным сторонам смартфона отнесли хорошую экспозицию при записи видео, широкий динамический диапазон и эффективную стабилизацию даже при интенсивных движениях. При этом специалисты портала остались недовольны отсутствием макрорежима, качеством снимков при слабом освещении, а также выделению деталей в сценах с сильной подсветкой.

Кроме того, в ходе эксперимента эксперты DxOMark заметили на фото с iPhone 14 артефакты, блики и шум от движущихся предметов на видео при слабом освещении.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что спрос на iPhone в России упал до исторического минимума.

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