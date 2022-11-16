СберБанк возобновил работу SberPay на Android

По данным агентства, сервис снова заработал на смартфонах Android, которые имеют технологию NFC и операционную систему версии 8.1 или выше. В Сбербанке напомнили, что SberPay становится доступен для использования после подключения к нему любой карты «Мир» в приложении «СберБанк Онлайн».

Напомним, что сервис прекратил работу по решению кредитной организации в апреле 2022 года. Данное решение в СберБанке приняли на фоне введения против России санкций со стороны США и Евросоюза. Они, в частности, предполагали заморозку активов кредитной организации и запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран. Позже, 14 июня, СберБанк отключили от SWIFT.