СберБанк возобновил работу SberPay на Android

СберБанк возобновил работу сервиса бесконтактных платежей SberPay NFC на смартфонах Android. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.
По данным агентства, сервис снова заработал на смартфонах Android, которые имеют технологию NFC и операционную систему версии 8.1 или выше. В Сбербанке напомнили, что SberPay становится доступен для использования после подключения к нему любой карты «Мир» в приложении «СберБанк Онлайн».
Напомним, что сервис прекратил работу по решению кредитной организации в апреле 2022 года. Данное решение в СберБанке приняли на фоне введения против России санкций со стороны США и Евросоюза. Они, в частности, предполагали заморозку активов кредитной организации и запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран. Позже, 14 июня, СберБанк отключили от SWIFT.