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24 минуты назад

Boston Dynamics подала в суд на конкурента за копирование внешности робота-собаки

Ferra.ruиещё 1

Компания Boston Dynamics, производитель роботов-собак Spot, подала в суд на конкурента Ghost Robotics с обвинением в нарушении 7 патентов.

Boston Dynamics подала в суд на конкурента за копирование робота-собаки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Речь идёт об использовании технологий Boston Dynamics, скопированных, по версии истца, конкурентом и применённых в моделях Spirit 40 и Vision 60. Отмечается, что Ghost Robotics использовала в своих разработках, в том числе системы восстановления равновесия и подъёма по лестнице. Кроме того, заявлено, что дизайн роботов Ghost Robotics очень похож на «внешность» Spot.

Истец утверждает, что в июле 2020 года, через 5 месяцев после выхода Spirit 40, конкуренту было направлено письмо с просьбой изучить патенты, связанные с роботами Spot. Но ответа не последовало. В дальнейшем Boston Dynamics также обращались к Ghost Robotics обратить внимание на патенты и прекратить продажу роботов с заимствованными технологиями, но тщетно.

В итоге производитель «робособак» подал иск на конкурента. Комментируя иск, Boston Dynamics заявила, что приветствует конкуренцию, но не потерпит плагиата в отношении своих разработок.

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