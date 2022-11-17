Европу предупредили о новой смертельной эпидемии

Сосредоточенность систем здравоохранения европейских стран на пандемии коронавирусной инфекции грозит государствам континента «эпидемией» рака, пишет газета The Guardian со ссылкой на исследование комиссии Lancet Oncology.

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Руководитель исследовательской группы, профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста заявил, что ученые обеспокоены тем, что Европа столкнется с «онкологической вспышкой» в следующие десять лет, если системы здравоохранения и исследований рака в срочном порядке не вернутся на приоритетные позиции в медицине.

Специалисты замечают, что быстрое перепрофилирование систем здравоохранения, а также введение локдаунов повлекли за собой негативные последствия, которые до сих пор влияют на обследования и лечения пациентов с онкологией.