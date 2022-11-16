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1 час назад

«Джеймс Уэбб» разглядел одни из самых ранних галактик молодой Вселенной

Naukatv.ru

Исследователи из Университета Гронингена (Нидерланды) описали детали галактик, существовавших, когда Вселенной было всего около миллиарда лет. Именно тогда и сформировались первые галактики как таковые. До появления «Уэбба» астрономы могли заглянуть только в эпоху 2–3 миллиардов лет от Большого взрыва.

«Джеймс Уэбб» разглядел ранние галактики молодой Вселенной
Фото: naukatv.runaukatv.ru

Научная статья принята к публикации в Astrophysical Journal, а пока вышла в препринте, об исследовании сообщили в университете.

Описаны четыре далекие галактики, которые ученые смогли идентифицировать на самом первом изображении, полученном с «Уэбба», — ID399, ID367, ID382, ID138. Причем если остальные «Хаббл» хоть очень плохо, но видел, ID367 была замечена впервые в истории.

Астрономы также впервые смогли точно рассчитать, массу звезд в этих далеких галактиках. «Уэбб» собирает гораздо больше света, который был недоступен «Хабблу», из-за того, что оказался растянут по причине расширения Вселенной. Получилось от 10 в 7 до 10 в 11 степени солнечных масс (для сравнения: Млечный путь — 10 в 12 степени солнечных масс).

Теперь ученые надеются с помощью «Уэбба» заглянуть еще дальше в прошлое Вселенной.

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