«Джеймс Уэбб» разглядел ранние галактики молодой Вселенной

Исследователи из Университета Гронингена (Нидерланды) описали детали галактик, существовавших, когда Вселенной было всего около миллиарда лет. Именно тогда и сформировались первые галактики как таковые. До появления «Уэбба» астрономы могли заглянуть только в эпоху 2–3 миллиардов лет от Большого взрыва.

Фото: naukatv.ru naukatv.ru

Научная статья принята к публикации в Astrophysical Journal, а пока вышла в препринте, об исследовании сообщили в университете.

Описаны четыре далекие галактики, которые ученые смогли идентифицировать на самом первом изображении, полученном с «Уэбба», — ID399, ID367, ID382, ID138. Причем если остальные «Хаббл» хоть очень плохо, но видел, ID367 была замечена впервые в истории.

Астрономы также впервые смогли точно рассчитать, массу звезд в этих далеких галактиках. «Уэбб» собирает гораздо больше света, который был недоступен «Хабблу», из-за того, что оказался растянут по причине расширения Вселенной. Получилось от 10 в 7 до 10 в 11 степени солнечных масс (для сравнения: Млечный путь — 10 в 12 степени солнечных масс).