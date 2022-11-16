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19 минут назад

Ученые нашли отдел мозга, похожий по функциям на Wi-Fi-роутер

runews24.ru

В мозге человека содержится тонкая пластинка серого вещества, прилегающая или присоединяющаяся к внутреннему слою новой коры. Ученые называют ее «клауструм».

Ученые нашли отдел мозга, похожий по функциям на Wi-Fi-роутер
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В 2005 году учёные Фрэнсис Крик и Кристоф Кох не выяснили точно, за какие процессы она отвечает, но теперь исследователи говорят, что клауструм, возможно, выполняет функцию интернет-маршрутизатора, сообщает журнал Trends in Cognitive Sciences.

Она получает команды от руководящей области коры головного мозга, которая создает сложные мысли. Клауструм затем координирует эти создаваемые сети, чтобы те потом применялись для выполнения множества других когнитивных задач в последующей жизни.

Сперва ученые отключали эту часть мозга у мышей и те продолжали бегать. Потом их заставляли делать какую-то простую или сложную когнитивную задачу и выяснилось, что у животных больше не получалось исполнять сложные действия.

В будущем это открытие может помочь в разработке новых терапевтических стратегий.

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