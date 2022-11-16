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44 минуты назад

Новый телевизор realme поступил в продажу в России

Droidnews

Сейчас на рынке электроники наметилась тенденция по выпуску телевизоров от брендов, которые подобным ранее никогда не занимались. Но realme включилась в гонку, когда это ещё не было таким сильным мейнстримом.

Новый телевизор realme поступил в продажу в России
Фото: Droidnews.ruDroidnews.ru

Сейчас на рынок выходит доступная модель с диагональю 32 дюйма, которая была анонсирована ещё летом — realme Smart TV 32’’.

Покупатель получит LED-экран с яркостью до 400 нит. Углы обзора — 178°, что важно для такого продукта. Кроме того, поддержка уже привычного многим HDR10. Но разрешение достаточно скромное — 768×1366 пкиселей. Помимо прочего realme использует технологию улучшения картинки Chroma Boost.

Телевизор относится к категории смарт устройств, потому внутри стоит процессор MediaTek, а также имеется 1 Гб оперативной и 8 Гб флеш-памяти.

За звуковое оформление отвечают 24 Вт динамики с поддержкой Dolby Audio.

В продаже аппарат доступен в чёрном цвете, рекомендованная розничная цена — 16990 рублей.

Помимо ТВ realme также выводит на рынок 4K Smart Google TV Stick. По сути это аналог привычных ТВ-приставок, но куда более компактный, подключаемый к HDMI-разъёму (версия 2.1) телевизора. Внутри установлен 4-ядерный процессор с ядрами ARM Cortex-A35. Для работы использует 2+8 Гб оперативной памяти и может воспроизводить видео в UHD при 60 кадрах в секунду с HDR10+.

Стоимость устройства — 4999 рублей.

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