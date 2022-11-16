Новый вид неубиваемой тихоходки назвали именем змеи лорда Волдеморта

В Финляндии открыли новый вид неубиваемой тихоходки с маленькими когтями. Его назвали Macrobiotus naginae — в честь Нагайны, змеи лорда Волдеморта из книг о Гарри Поттере.

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Новый вид обитает во мхах и лишайниках песчаных дюн в Финляндии. Тихоходки — это микроскопические восьминогие животные, которые являются одними из самых выносливых организмов на Земле. Они способны выжить в самых суровых условиях, включая радиацию и кипяток. Нормальной средой обитания тихоходок являются влажные мхи и листья. Но их способность высыхать на время позволяет им жить в относительно сухих местах — таких, как песчаные дюны.

Открытие нового вида было сделано учеными Университетом Ювяскюля (Финляндия). Macrobiotus naginae обитают в национальном парке Рокуа, расположенном в финском регионе Северная Остроботния. Исследователи собрали образцы мхов, лишайников и опавших листьев из разных районов, чтобы изучить редкие организмы, которые процветают в этой растительности.

Под микроскопом биологи разглядели новый вид тихоходок. У них практически нет конечностей — лишь небольшие коготки, предназначенные для передвижения. Кроме того, Macrobiotus naginae являются двудомными, то есть — особи имеют либо мужские, либо женские репродуктивные органы. Тихоходки откладывают беловатые яйца. В общей сложности исследователи обнаружили 47 особей и десять яиц.

В природе насчитывается более 900 видов тихоходок — они встречаются повсюду в мире, от самых высоких гор до самых глубоких океанов. Их практически невозможно убить: они выживают при заморозке, кипячении, облучении и даже в космосе, передает The Daily Mail.