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1 час назад

Йод в атмосфере приведет к истончению озонового слоя

InScience

Ученые выяснили химический механизм, с помощью которого частицы йода образуются в атмосфере, а затем участвуют в формировании облаков и разрушении озонового слоя. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry.

Йод в атмосфере приведет к истончению озонового слоя
Фото: NASANASA

Количество йода в атмосфере за последние 70 лет увеличилось в три раза. Большая его часть поступает из океанов, в которых он присутствует в виде солей — йодидов. Усиление поступления этого элемента в атмосферу связано с антропогенным загрязнением воздуха, поскольку йодиды в морях реагируют с вредными веществами в его составе, превращаясь в летучую форму. Всего несколько лет назад ученые выяснили, что йод, достигая стратосферы, разрушает озоновый экран, защищающий Землю от ультрафиолетового излучения. Поэтому ученым важно было понять, как именно образуются частицы йода в атмосфере.

Международная исследовательская группа на базе CERN провела эксперименты по образованию частиц йода в атмосфере. Оказалось, что этому химическому элементу не требуется никаких «вспомогательных» молекул, чтобы формировать атмосферные частицы. Это говорит о том, что новые частицы могут образовываться не только в местах, в которых есть доступные источники йода, например на побережьях морей, но и во всей атмосфере.

Поскольку деятельность человека неизбежно приводит к ухудшению качества воздуха и тем самым увеличивает доступность йода, воздействие этого элемента может быть долгосрочным. По мере таяния льдов в Арктике в атмосферу будет попадать все больше йода, что вызовет увеличение облачного покрова и усиление потепления в регионе, а также ускоренное разрушение озонового слоя.

«Нам все еще нужно лучше понять химию превращений, происходящих с соединениями йода. Но теперь, зная источник этих молекул в атмосфере, мы стали на шаг ближе к пониманию того, как избыток йода влияет на образование облаков и озоновый слой в атмосфере нашей планеты», — комментирует Райнер Волкамер, один из авторов статьи, профессор химии в Колорадском университете в Боулдере.

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