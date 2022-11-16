NASA выбрало ракету Starship компании SpaceX для второй высадки людей на Луну

Ракета Starship производства SpaceX будет использоваться для второй высадки на Луну людей по программе Artemis. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Этот полет, Artemis 4, запланирован на 2027 год. Первоначально SpaceX было поручено изготовить посадочный аппарат лишь для первой высадки, Artemis 3, но теперь NASA, проведя конкурсный отбор, отдало вторую высадку той же компании. Для этого вознаграждение по заключенному ранее контракту увеличили на 1,15 млрд долларов.

Требования к ракете остаются прежними - она должна вмещать не менее четырех человек, иметь возможность состыковаться с окололунной станцией Gateway, откуда в ракету перейдет экипаж, и обладать большой грузоподъемностью.

Согласно программе Artemis, во второй половине 2020-x годов должно состояться несколько пилотируемых посадок на Луну и строительство долговременной базы. Первоначально в 2021 году NASA отдало контракт на изготовление посадочного модуля SpaceX, которая должна была сделать его на базе Starship. Однако это решение вызвало судебный иск со стороны Blue Origin Джеффа Безоса, который потребовал, чтобы агентство пересмотрело решение и как минимум выбрало двух победителей.