В Китае завершилось строительство самого большого телескопа для изучения Солнца

Китайские ученые завершили сборку крупнейшего наземного телескопа для наблюдений за Солнцем, установив последнюю антенну. Об этом во вторник сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на участников проекта.

Фото: arscomp.ru arscomp.ru

Ожидается, что Даочэнский солнечный радиотелескоп начнет работу в июне 2023 года. Телескоп вводится в строй как часть проекта «Меридиан». Вращающиеся антенны будут фиксировать вспышки на Солнце для последующего изучения их влияния на условия на околоземной орбите.

Как пояснил проектировщик телескопа У Линь, время и направление выбросов частиц в результате вспышек на Солнце невозможно точно предсказать. «Эти высокоэнергетичные частицы могут увеличивать погрешность китайской спутниковой навигационной системы Beidou („Бэйдоу“) с сантиметровых значений до ста метров и даже вызвать сбои в системах энергоснабжения», — цитирует агентство У Линя.

В рамках проекта «Меридиан», который был запущен в 2008 году, китайские ученые создают наземную сеть станций для мониторинга ситуации в ближайшем космическом пространстве. Как пояснил ученый, отслеживание электромагнитного излучения позволяет выявлять солнечные вспышки на ранней стадии и прогнозировать их влияние на околоземную орбиту.