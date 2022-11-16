Американская ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

С американского космодрома успешно стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS) с кораблем Orion. Запуск был реализован в рамках первого этапа лунной программы Artemis. За процессом можно было наблюдать на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракету-носитель запустили 09:48 мск. Площадкой была выбрана 39B, которая принадлежит космическому центру имени Кеннеди во Флориде.

Ожидается, что корабль вернется на Землю 11 декабря. Пуск ракеты переносили не один раз.

Согласно тестовой миссии Artemis 1, космический корабль Orion в непилотируемом режиме направится к Луне и пробудет на ее орбите несколько недель, после чего ожидается возвращение к Земле и приводнение в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет продемонстрирует готовность ракеты SLS и корабля Orion выполнить пилотируемую миссию.

Американское космическое агентство планирует в 2024 году осуществить миссию Artemis 2. Она предполагает отправку к Луне экипажа в составе четырех астронавтов.

Пилотируемым кораблем будет совершен облет спутника Земли. По окончании миссии

спускаемый корабль Orion должен приводниться в Тихом океане. Также в 2025 году ожидается осуществление миссии Artemis 3. В ее рамках астронавты высадятся на поверхность Луны.