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25 минут назад

Чиновники Великобритании пришли в Discord и получили шквал оскорблений от компьютерных игроков

Ferra.ru

Казначейство Великобритании открыло канал в Discord (популярный среди геймеров мессенджер). Тролли всегда найдут способ оскорбить кого-нибудь, что и произошло с аккаунтом чиновников.

Чиновники Великобритании пришли в Discord и получили шквал оскорблений
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Discord из-за своей направленности может показаться странным местом для строгого мира правительственных коммуникаций. Однако в приложении много интересующихся финансами, в частности трейдеров и любителей криптовалют (эти группы особенно интересуют Казначейство). В результате был создан сервер Discord, доступный только для чтения, где писать можно только одному пользователю, который и делится новостями о казначействе.

Но тролли всегда найдут способ. Хотя постинг запрещен, реакция эмодзи включена, что позволяет любому пользователю ответить на сообщение Казначейства одним эмодзи (например, коричневым эмодзи, если понимаете о чем я), а новые пользователи автоматически приветствуются в канале отдельным сообщением.

Это означает, что сервер Казначейства публикует автоматические сообщения типа “Добро пожаловать, ЗАКРЫТЬ ПРИНЦА АНДРЕЯ. Надеемся, вы принесли пиццу” и “Добро пожаловать, Джереми Корбин. Передайте привет!”. Последний является бывшим лидером оппозиции страны. Но это лишь малая и безобидная часть троллинга, который продолжается и до сих пор

Наука и техника,Джереми Корбин,
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