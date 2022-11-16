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10 минут назад

Названы самые популярные пароли в мире

Елена Прошина

Компания-диспетчер паролей NordPass подготовила отчет на основе проанализированных паролей в 30 странах. Самым популярным паролем у пользователей в 2022 году стало слово password. Его чаще всего используют для защиты своих аккаунтов. Об этом пишет iXBT.com.

Названы самые популярные пароли в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, согласно данным, слово password в качестве пароля чаще всего использовали в Австралии, Великобритании и Индии. Вторым по популярности вариантом стало сочетание цифр «123456». Этот же пароль возглавил список NordPass самых слабых в мире два последних года. Такой защитой чаще всего пользуются в Бразилии, Индонезии, Италии, Чили, Канаде, Колумбии, Венгрии, Малайзии и ряде других стран. На третьем месте – комбинация цифр «123456789».

В США самым популярным паролем оказалось слово guest (англ. «гость»). Оно также заняло четвертое место по популярности в мире. На пятом месте комбинация идущих друг за другом букв в английской раскладке клавиатуры — qwerty. За ней следуют различные простые цифровые комбинации, такие как «12345678», «111111», «12345».

Ранее эксперты по кибербезопасности сообщали о том, что количество кибератак на российские компании и госорганизации за последние полгода выросло в 1,5–7 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего атакам подвергаются энергетика, нефтяной и финансовый секторы.

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