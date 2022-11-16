Что забывают сделать почти все владельцы ПК перед его продажей

При подготовке компьютера к перепродаже необходимо крайне тщательно стереть всю информацию с накопителей и вернуть все заводские настройки внутри операционной системы. Как рассказал журналист Business Insider Дэйв Джонсон, многие продавцы забывают зашифровать SSD-накопитель.
"Очистка данных с компьютера не только освободит все пространство на жестком диске, но и вернет компьютеру былую производительность", - отметил он.
По словам Джонсона, очистку необходимо проводить на ПК с разными операционными системами, будь то Windows, Mac или Chromebook.
Журналист заметил, что продавцам следует принять дополнительные меры предосторожности, чтобы убедиться, что данные, хранящиеся на компьютере, недоступны следующему владельцу.
"Если в компьютер встроен именно жесткий диск, то он будет полностью стерт при установке новой копии операционной системы. Но если используется твердотельный накопитель (SSD), то следует зашифровать его, чтобы старые данные нельзя было восстановить даже после удаления", - предупредил Джонсон.
По его словам, для этих целей не нужно загружать какое-либо дополнительное программное обеспечение. Windows, Mac и Chromebook имеют встроенные инструменты шифрования, которые пользователи могут свободно использовать.
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