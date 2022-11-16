Что забывают сделать почти все владельцы ПК перед его продажей

"Если в компьютер встроен именно жесткий диск, то он будет полностью стерт при установке новой копии операционной системы. Но если используется твердотельный накопитель (SSD), то следует зашифровать его, чтобы старые данные нельзя было восстановить даже после удаления", - предупредил Джонсон.