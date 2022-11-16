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14 минут назад

Лучше поздно, чем никогда: Илон Маск вернет прежнюю верификацию аккаунтов

Ferra.ru

Илон Маск написал в Twitter, что он возобновит использование так называемого "Blue Verified" 29 ноября. На прошлой неделе он отменил эту верификацию аккаунтов, что вызвало множество курьезный случаев и негодования.

Илон Маск вернет прежнюю верификацию аккаунтов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Маск написал: "Откладываю перезапуск Blue Verified на 29 ноября, чтобы убедиться в его надежности".

С тех пор как Маск возглавил Twitter, он замыслил перестройку верификацию Twitter Blue, и начал с того, что заставил верифицированных пользователей платить 7,99 долларов в месяц за сохранение или получение синей галочки.

До этого Twitter выдавал синие галочки знаменитостям, обозревателям, журналистам и другим публичным персонам на платформе бесплатно.

Когда функция была запущена 5 ноября, Twitter захлестнула волна пародий на официальные аккаунты, потому что галочку мог купить почти каждый желающий.

С тех пор команда Twitter была втянута в путаницу, то устанавливая, то снимая галочки, чтобы победить натиск пародистов, покупающих себе подлинность на платформе.

Наука и техника,Илон Маск,
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