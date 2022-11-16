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15 минут назад

Qualcomm показала Snapdragon 8 Gen 2, повышающий производительность смартфонов в 4 раза

Газета.Ruиещё 1

Компания Qualcomm официально показала свой новейший мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Стало известно о смене главного чипа для смартфонов на Android
Фото: po.copo.co

Как сообщает портал Videocardz, чип станет основой флагманских смартфонов на мобильной ОС Android от таких производителей, как Honor, OPPO, Sony, Xiaomi и многих других.

Отмечается, что в Snapdragon 8 Gen 2 встроен восьмиядерный центральный процессор.

В Qualcomm утверждают, что у новинки оперативная память на 35% быстрее и на 40% более энергоэффективнее предшественника Gen 1. Производитель чипов также рассказал, что в новый чип встроен ИИ-процессор Hexagon, который обеспечивает в 4 с лишним раза более высокую производительность смартфонов по сравнению с их прошлой разработкой. В смартфонах на Snapdragon 8 Gen 2 появится возможность воспроизведения видео в разрешении 8K HDR на скорости 60 кадров в секунду. Мобильные платформы Snapdragon 8 Gen 2 будут производиться по техпроцессу 4 нм тайваньской компанией TSMC.

Ранее Qualcomm сообщила о начале партнерства с несколькими производителями компьютеров и ноутбуков по выпуску устройств на базе ARM-процессоров.

Наука и техника,Qualcomm,
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