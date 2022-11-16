Представлены самые быстрые в мире жесткие диски

Компания Seagate представила новые модели жестких дисков в серии Exos Mach.2, включив в него крайне быстрые версии накопителей с увеличенной емкостью. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Фото: Unsplash Unsplash

Отмечается, что новинки Exos 2X16 и 2X18 могут сравниться по скорости с SSD-носителями. Жесткие диски будут доступны в версиях на 6 ТБ и 18 ТБ.

Seagate утверждает, что версии Exos 2X18/2X16 SATA имеют максимальную устойчивую скорость передачи данных 554 МБ/с, а модели SAS — 545 МБ/с. Таким образом в компании заявляют, что создали самые быстрые жесткие диски в мире.

Накопители с двойным приводом используют магнитную запись и имеют скорость вращения 7,2 тыс. оборотов в минуту. Основным преимуществом такого типа конструкции является более высокая производительность последовательного и случайного чтения информации на HDD больших объемов, отметили журналисты Tom's Hardware.