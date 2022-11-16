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10 минут назад

Представлены самые быстрые в мире жесткие диски

Газета.Ru

Компания Seagate представила новые модели жестких дисков в серии Exos Mach.2, включив в него крайне быстрые версии накопителей с увеличенной емкостью. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Представлены самые быстрые в мире жесткие диски
Фото: UnsplashUnsplash

Отмечается, что новинки Exos 2X16 и 2X18 могут сравниться по скорости с SSD-носителями. Жесткие диски будут доступны в версиях на 6 ТБ и 18 ТБ.

Seagate утверждает, что версии Exos 2X18/2X16 SATA имеют максимальную устойчивую скорость передачи данных 554 МБ/с, а модели SAS — 545 МБ/с. Таким образом в компании заявляют, что создали самые быстрые жесткие диски в мире.

Накопители с двойным приводом используют магнитную запись и имеют скорость вращения 7,2 тыс. оборотов в минуту. Основным преимуществом такого типа конструкции является более высокая производительность последовательного и случайного чтения информации на HDD больших объемов, отметили журналисты Tom's Hardware.

Ранее сообщалось, что американские компании, а также банки и правительственные учреждения ежегодно уничтожают миллионы жестких дисков с важными данными, отказываясь стирать информацию с носителей и повторно их использовать.

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