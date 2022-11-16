Миссия «Артемида» в среду стартует к Луне

В рамках миссии Artemis 1 («Артемида-1») в среду ракета-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion стартует к Луне, передает «Интерфакс», ссылаясь на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Запуск запланирован с космодрома имени Кеннеди во Флориде в двухчасовое окно, которое открывается в 01:04 по времени Восточного побережья США (в 09:04 мск). В случае запуска в этот день корабль по завершении миссии вернется на Землю 11 декабря.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель. Затем он вернется к Земле и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен проверить готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.