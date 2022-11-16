Физик объяснил опасность воткнутого "просто так" зарядника в розетку

Многие люди просто оставляют воткнутый в розетку адаптер, даже если ничего не заряжают. Однако это может быть опасно. О чем рассказал заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко в беседе с Лентой.ру.

Скачки напряжения, которые бывают довольно часто и иногда отличаются существенной амплитудой и временем, могут вывести из строя ваше зарядное устройство. Скачкообразность поведения бытовой электрической сети может разрушить даже очень надежные устройства, но которые не имеют дополнительной защиты Максим Назаренко Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА

При этом такие скачки напряжения чаще всего наблюдаются во время грозы или сильного ветра, поэтому физик порекомендовал в такое время обесточивать все электроприборы

Следует также учитывать, что некоторые зарядные устройства создают заметные магнитные поля, которые влияют на здоровье человека совсем не положительным образом при длительном воздействии Максим Назаренко Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА

Назаренко рекомендует использовать для ночной зарядки розетки, удаленные от кровати хотя бы на 120 сантиметров.