Intel разработал технологию распознавания дипфейков с точностью в 96%

Американская корпорация Intel разместила в Сети ролик с результатами работы своих сотрудников над системой распознавания фейковых лиц на видео.
Технология получила название FakeCatcher, что в переводе с английского означает «ловец фейков». Она сможет определить реальность лица человека, который показан в видеоролике. Например, программа может зафиксировать несоответствующие заложенным в нее стандартам цветовые изменения в кровотоке.
Как отметили разработчики, точность FakeCatcher составляет 96%.
При этом, Intel пока не анонсировала релиз данной технологии. По мнению разработчиков, FakeCatcher критически важна для современного медиамира. Программа сможет обезопасить людей от появления в лживых и компрометирующих материалах, которые созданы злоумышленниками.