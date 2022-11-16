Intel разработал технологию распознавания дипфейков с точностью в 96%

Американская корпорация Intel разместила в Сети ролик с результатами работы своих сотрудников над системой распознавания фейковых лиц на видео.

Фото: соцсети соцсети

Технология получила название FakeCatcher, что в переводе с английского означает «ловец фейков». Она сможет определить реальность лица человека, который показан в видеоролике. Например, программа может зафиксировать несоответствующие заложенным в нее стандартам цветовые изменения в кровотоке.

Как отметили разработчики, точность FakeCatcher составляет 96%.