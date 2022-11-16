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21 минуту назад

Intel разработал технологию распознавания дипфейков с точностью в 96%

runews24.ru

Американская корпорация Intel разместила в Сети ролик с результатами работы своих сотрудников над системой распознавания фейковых лиц на видео.

Intel разработал технологию распознавания дипфейков с точностью в 96%
Фото: соцсетисоцсети

Технология получила название FakeCatcher, что в переводе с английского означает «ловец фейков». Она сможет определить реальность лица человека, который показан в видеоролике. Например, программа может зафиксировать несоответствующие заложенным в нее стандартам цветовые изменения в кровотоке.

Как отметили разработчики, точность FakeCatcher составляет 96%.

При этом, Intel пока не анонсировала релиз данной технологии. По мнению разработчиков, FakeCatcher критически важна для современного медиамира. Программа сможет обезопасить людей от появления в лживых и компрометирующих материалах, которые созданы злоумышленниками.

Наука и техника,Intel,
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