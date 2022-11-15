Microsoft объявила о прекращении поддержки популярной версии Windows

Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8.1 уже 10 января 2023 года. Об этом сообщает издание Neowin, ссылаясь на соответствующее уведомление от IT-компании.

Фото: windowsreport.com windowsreport.com

Отмечается, что компьютеры под управлением этой ОС продолжат работать после указанной даты, однако их пользователи перестанут получать техническую поддержку по всем вопросам. Кроме того, после 10 января 2023 года Windows 8.1 перестанет получать программные обновления и исправления уязвимостей, что поставит под угрозу информационную безопасность пользователей.

«Хотя вы можете продолжить использовать компьютер под управление Windows 8.1 без постоянных обновлений ПО и безопасности, ваше устройство будет подвергаться высокому риску заражения вирусами и вредоносными программами. Мы рекомендуем выполнить обновление до версии Windows, которая все еще поддерживается», – заявили в Microsoft.

В Neowin также отметили, что прекращение поддержки Windows 8.1 чревато для пользователей потерей функциональности Microsoft 365 (Office) и онлайн-магазина Microsoft Store.

Вместе с предупреждением об опасности Microsoft настоятельно рекомендовала клиентам обновить компьютер до модели, которая поддерживает Windows 11 и обратить внимание на то, какими преимуществами обладает последняя версия ОС перед Windows 8.1.

Впервые американский IT-гигант сообщил о грядущем устаревании Windows 8.1 еще в июле 2022 года. В Neowin считают, что Microsoft повторно выпустила уведомление в качестве напоминания.